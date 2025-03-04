Подмосковные врачи призвали родителей регулярно проверять слух ребенка

В НИКИ детства в рамках Международного дня охраны слуха рассказали о важности регулярной проверки слуха у детей. Рекомендации врачей привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

Врачи пояснили, что слух тесно связан с интеллектом и развитием детей: если ребенок не слышит, его мозг не получает достаточно информации, что может стать причиной задержек в развитии.

Для первичной проверки слуха у детей используется метод регистрации отоакустической эмиссии. Процедура совершенно безболезненна и занимает порядка пяти минут. Для выявления врожденной потери слуха часто используют неонатальный скрининг.

Детям с патологиями могут рекомендовать использование слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов и других устройств. Также большое значение имеет ранняя речевая терапия и обучение навыкам общения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона обсудил развитие сферы здравоохранения. Он отметил важность работы по привлечению медиков.