Подмосковные врачи удалили женщине гигантскую опухоль

В гинекологическое отделение Ногинской больницы поступила 44-летняя женщина, которая жаловалась на боль в животе, увеличение его объема и кровотечение, врачи выявили у нее гигантскую опухоль матки весом более 3 кг и диаметром 35 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.