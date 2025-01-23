Подмосковные врачи удалили женщине гигантскую опухоль
Врачи в Ногинске удалили женщине гигантскую опухоль матки
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В гинекологическое отделение Ногинской больницы поступила 44-летняя женщина, которая жаловалась на боль в животе, увеличение его объема и кровотечение, врачи выявили у нее гигантскую опухоль матки весом более 3 кг и диаметром 35 см. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Из-за того, что размеры опухоли достигли огромных размеров, для спасения жизни пациентки провести хирургическое вмешательство можно было лишь открытым доступом. Мы выполнили срединную лапаротомию, то есть вмешательство открытым доступом, и тотальную гистерэктомию — удаление матки», — сказала заведующая гинекологическим отделением Ногинской больницы Ольга Шафрастова.
По ее словам, опухоль удалось успешно удалить, новообразование направили на гистологическое исследование. Сейчас женщина готовится к выписке, ее состояние в норме. Жительницам региона напомнили о необходимости регулярного посещения гинеколога даже при отсутствии патологий и жалоб.
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