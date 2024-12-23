Губернатор Воробьев рассказал о поддержке семей и развитии здравоохранения в Подмосковье

В Подмосковье уделяют отдельное внимание поддержке семей. Об этом в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Завершается год семьи. Госсовет, который прошел в пятницу, был также о демографии. И конечно поддержка семей с детьми и дальше будет нашим приоритетом, как и задача по росту продолжительности жизни. Причем активной и здоровой жизни», — сказал губернатор.

По его словам, для этой цели в регионе проводят капитальный ремонт старых учреждений здравоохранения и возводят новые. Для повышения качества медицинских услуг важны квалифицированные специалисты, поэтому в регионе привлекают медиков. Воробьев отметил, что с 2025 года к работе в сфере здравоохранения подключат около 200 ординаторов со второго года обучения, которые будут врачами-стажерами.

Помимо этого, в регионе действуют и другие меры для удержания кадров. Среди них — компенсация за аренду жилья, которую увеличат и распространят на заведующих отделениями и ФАПами, а также выдача социальной ипотеки.

Губернатор напомнил, что в 2024 году в Красногорске открылся Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где уже получили помощь пациенты из 56 регионов России. Помимо этого, в Балашихе при поддержке президента России Владимира Путина ведется строительство центра, рассчитанного на 1,2 тыс. коек. Третий современный многопрофильный медцентр планируют построить в Мытищах в сентябре.

В Подмосковье также работают над улучшением работы первичного звена. Так, в 2024 году в регионе построили восемь новых объектов — поликлинику в Лобне, станцию скорой помощи в Ногинске и шесть ФАПов. До конца года завершат строительство комплекса в Хотьково с поликлиникой и стационаром и поликлиники в Лосино-Петровском. В 2025 году планируют построить семь новых поликлиник и три подстанции скорой помощи.

Воробьев добавил, что проводится и капитальный ремонт. В этом году он затронет восемь стационаров и пять поликлиник, в 2025-м — 17 стационаров и 13 поликлиник.

Губернатор также рассказал о популярности телемедицины у жителей региона. По его словам, она позволяет совершать рутинные операции, например, закрывать больничные листы, дистанционно, без необходимости посещать поликлинику. Сейчас такой возможностью пользуются 5% пациентов, в планах увеличить это количество до 20%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.