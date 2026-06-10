Подмосковных айтишников приглашают к участию в ИТ-соревновании

ИТ‐специалистов приглашают к участию в онлайн‐хакатоне, где предстоит применить искусственный интеллект для решения практических задач в сфере материаловедения. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К соревнованию допускают участников старше 18 лет как профессионалов, так и начинающих специалистов. Среди потенциальных участников — AI‐ и ML‐инженеры (в том числе по направлениям CV, ML, DA), аналитики, разработчики, а также студенты и выпускники технических и инженерных направлений. Важно быть готовым работать на пересечении науки, обработки данных и современных технологий.

Участникам предложат на выбор 3 конкурсных трека:

«Фабрика гипотез»: нужно создать ИИ‐конвейер, который будет генерировать идеи для новых исследований, экспериментов и потенциальных научных открытий;

«Научный клубок»: задача — проанализировать специализированные научные тексты и большие массивы данных, чтобы выявить скрытые взаимосвязи и закономерности;

«Скажи мне, кто твой шлиф»: требуется разработать алгоритмы, позволяющие ИИ определять характеристики руды по изображениям полированного шлифа и особенностям микроструктуры.

Хакатон пройдет дистанционно с 3 по 5 июля. Зарегистрироваться можно до 30 июня на сайте https://nornickel-ai-hackathon.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.