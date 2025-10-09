Подмосковных предпринимателей пригласили принять участие в бизнес-акселераторе

Подмосковные представители малого и среднего бизнеса могут принять участие в бесплатном образовательном акселераторе «Бренд-навигатор» от областного центра «Мой бизнес», обучение стартует 15 октября. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности науки Московской области.

В программу войдут семь бесплатных очных мероприятий, участники получат знания по направлениям: философия бренда, стратегия продвижения, управление командой, клиентоориентированность и не только. Кроме того, они смогут принять участие в живых дискуссиях с лидерами рынка, наладить деловые контакты с предпринимателями области и расширить профессиональные связи. Занятия пройдут на площадке «ПРОстранство «ЛИЦА» по адресу: город Москва, ул. Марксистская, д. 5 (м. Марксистская, выход № 6). Узнать другие подробности можно здесь.

Напомним, что узнать о мероприятиях для бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.

* Возрастное ограничение 0+