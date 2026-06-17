Подмосковных школьников пригласили пройти онлайн-курс по ИИ

Летом 2026 года подмосковные школьники смогут присоединиться к онлайн-программе по машинному обучению «Вектор ИИ», она подойдет для учеников с любым уровнем подготовки. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В интенсиве будут доступны три модуля сложности: «Базовый», «Базовый+» и «Продвинутый», в каждый из них войдут три вебинара с записями и примерами кода, учебные материалы и задания для самостоятельной работы. Школьники смогут получить опыт работы с кодом, узнают, как устроены ML-соревнования и не только. После обучения они применят знания на летнем хакатоне Академии ИИ. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.