Подмосковный бегун одержал победу на чемпионате России

Представитель Московской области Владимир Никитин (областной Центр олимпийских видов спорта) завоевал золотую медаль на чемпионате России по шоссейному бегу на 10 км, который впервые прошел 10 октября в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он победил с результатом 28 минут 12 секунд. Серебряную медаль завоевал Виктор Гуржий (Приморский край) — 29:08, бронзу — Дмитрий Неделин (Москва) — 29:09.

Соревнования по бегу на шоссе прошли на трассе вокруг «Лукойл Арены». Темп участникам забега помогали держать известные спортсмены и представители спортивной журналистики. В роли пейсмейкеров выступили олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, чемпион страны в составе московского «Спартака» Артем Ребров и спортивный обозреватель Константин Кан.

Чемпионат России по шоссейному бегу на 10 км прошел впервые в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.