Подмосковный керлингист одержал победу на международном турнире в Санкт-Петербурге

Подмосковный спортсмен Алексей Куликов (областной Центр олимпийских видов спорта, Дмитров) выступил в составе команды «Россия-3» и завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по керлингу среди мужских и женских команд, которые прошли с 30 сентября по 5 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступал в составе российской команды вместе с Дмитрием Мироновым, Тимофеем Насоновым, Андреем Ильиным и Даниилом Зазульских. В финале «Россия-3» обыграла команду Казахстана со счетом 9:1. Третье место заняла команда «Россия-1».

Куликов является воспитанником дмитровского керлинга, спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко. Состязания прошли в Центре керлинга в Санкт-Петербурге, участниками стали представители России, Турции и Казахстана.

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