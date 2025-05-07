Подмосковный нарколог объяснил, почему в День Победы лучше отказаться от алкоголя

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин объяснил, почему в День Победы лучше отказаться от употребления спиртного.

По словам врача, в обществе существует традиция отмечать праздники с алкоголем, а также дарить спиртное мужчинам. Однако такой алкогольный напиток может нанести серьезный вред здоровью ветеранов и детей войны.

Холдин призвал отказаться от спиртного в праздничный день, а также сделать это новой традицией в семье. Он подчеркнул, что общаться с родными и поздравлять их можно без алкоголя.

Ранее специалист рассказал, как не уйти в запой на майских праздниках.