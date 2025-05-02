Подмосковный нарколог рассказал, как не уйти в запой на майских праздниках

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, как не уйти в запой в период майских праздников.

«К сожалению, статистика наркологической службы говорит о том, что именно во время длинных выходных происходит большое количество несчастных случаев, связанных с приемом алкоголя», — отметил врач.

Специалист напомнил, что жареное мясо в сочетании с алкоголем оказывает двойное негативное воздействие на организм человека. Шашлык нагружает ЖКТ, а алкоголь добавляет нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Холдин посоветовал употреблять шашлык со свежими овощами и большим количеством зелени. Спиртное он призвал заменить чаем, соком, морсом или домашним лимонадом.

Ранее в министерстве рассказали, как избежать проблем со здоровьем во время майских застолий.