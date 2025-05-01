Жителям Подмосковья рассказали, как избежать проблем со здоровьем во время майских застолий

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала жителям региона, как избежать проблем со здоровьем во время майских застолий.

Врач напомнила, что норма потребления мяса для мужчин — до 180 г в день, для женщин — до 150 г, для пожилых — до 100 г.

В качестве гарнира следует использовать овощи, однако от картофеля лучше отказаться: организму будет трудно переваривать его вместе с мясом. Также рекомендуется употреблять больше зелени.

Шашлык вместе с алкоголем может привести к серьезным нарушениям здоровья: жирное мясо тяжело переваривается, а спиртное увеличивает нагрузку на сердце, поджелудочную железу и печень.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил работников службы скорой помощи с профессиональным праздником.