Подмосковный омбудсмен помогла девушке из Балашихи получить жилье

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла девушке из Балашихи получить жилье. Для нее уже подобрали квартиру в новостройке.

Девушка прописана в Калуге. Ребенком, оставшись без попечения родителей, она переехала в Балашиху к бабушке. Когда ей исполнилось 14 лет, бабушка написала заявление на включение внучки в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для получения квартиры в Калужской области. Через три года бабушка умерла, и девушка решила узнать, может ли получить жилье в Подмосковье.

По словам Фаевской, девушка никогда не жила в Калуге. В Балашихе у нее друзья, учеба и социальная жизнь. В аппарате омбудсмена Подмосковья ей помогли составить исковое заявление с просьбой о признании права на получение квартиры по месту фактического проживания. Суд удовлетворил заявление, и девушку включили в соответствующий список. Сейчас ей исполнилось 18 лет, квартира для нее уже подобрана.