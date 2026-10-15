С начала 2026 года подмосковный онкопортал собрал более 90 тыс. посетителей, чаще всего жителей интересовали бесплатная диагностика рака и прохождение онкоскринингов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис запустили в 2021 году, он позволяет найти информацию о профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний, записаться на маммографию, оставить заявку на онлайн-консультацию специалистов, узнать о медклиниках Подмосковья, присоединиться к федеральному каналу «Онколог-онлайн» от практикующих врачей. Кроме того, на портале можно заполнить анкету о рисках развития рака, вступить в медчаты по городским округам и задать интересующий вопрос, пройти онкологический диктант.

Напомним, что записать на прохождение диспансеризации может робот-оператор Денис: медицина Подмосковья в мессенджере MAX. В регионе также реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.