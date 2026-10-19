Подмосковный пловец стал бронзовым призером на этапе Кубка мира в Астане

Подмосковный спортсмен Иван Гирев (областной Центр олимпийских видов спорта, Видное) завоевал бронзовую медаль на третьем этапе Кубка мира по плаванию, который прошел с 15 по 17 октября в Астане (Казахстан). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он стал призером на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1:43.44. На первом месте оказался спортсмен из Китая, на втором — из США. Гирев является заслуженным мастером спорта России, серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в эстафете 4×200 м вольным стилем, многократным чемпионом России.

Чемпионат в Казахстане проходит в формате серии этапов в 25-метровых бассейнах, второй этап собрал сильнейших пловцов из различных стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.