Подмосковный пловец завоевал две медали на этапе Кубка мира в Ташкенте

Подмосковный спортсмен Иван Гирев (областной Центр олимпийских видов спорта, Видное) завоевал две медали — серебряную и бронзовую — на втором этапе Кубка мира по плаванию, который прошел с 8 по 10 октября в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, он стал серебряным призером на дистанции 200 м вольным стилем с результатом 1:42.81. Первое место занял Лукас Энво (Бельгия), третье — Шейн Касас (США).

Бронзовую награду Гирев завоевал на дистанции 100 м вольным стилем с результатом 46.51. Первыми оказались Егор Корнев (Россия) и Кэмерон Макэвой (Австралия).

Соревнования проходят в формате серии этапов в 25-метровых бассейнах, второй этап собрал сильнейших пловцов из различных стран мира.

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