Подмосковный шпажист стал призером на всероссийских соревнованиях памяти Владимира Годжиева
Фото: [Федерация фехтования России]
Представитель Московской области Илья Лобыкин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Академия спорта», Воскресенск) завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах среди юниоров до 24 лет памяти мастера спорта международного класса В. А. Годжиева, которые прошли с 1 по 4 октября во Владикавказе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Он занял третье место в личном первенстве. Золотую медаль завоевал спортсмен из Санкт-Петербурга, серебро у представителя Самарской области. Вторую бронзу завоевал шпажист из Москвы.
Всероссийские соревнования памяти Владимира Годжиева проходят во Владикавказе в Тренировочном центре подготовки по спортивной борьбе. В турнире принимают участие более 200 сильнейших шпажистов из различных регионов Российской Федерации. Соревнования проводятся в рамках реализации государственной программы «Спорт России».
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