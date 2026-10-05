Подмосковный шпажист стал призером на всероссийских соревнованиях памяти Владимира Годжиева

Представитель Московской области Илья Лобыкин (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Академия спорта», Воскресенск) завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по фехтованию на шпагах среди юниоров до 24 лет памяти мастера спорта международного класса В. А. Годжиева, которые прошли с 1 по 4 октября во Владикавказе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.