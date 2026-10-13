Подмосковный шпажист Таймураз Таутиев занял первое место на этапе Кубка мира в Гонконге
Подмосковный шпажист Таутиев занял первое место на этапе Кубка мира
Фото: [Федерация фехтования России]
Подмосковный спортсмен Таймураз Таутиев (УОР № 4, Чехов) выступил в составе мужской юниорской сборной России по фехтованию на шпагах и завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира, который завершился в Гонконге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав команды России также вошли Аркадий Мариненко, Елисей Писарев и Роман Селютин. В финале спортсмены встретились с командой Китая и обыграли ее со счетом 45:40. Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди юниоров прошел в Гонконге 11 октября.
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