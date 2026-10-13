Подмосковный спортсмен одержал победу на первенстве Европы по боксу в Будве
Спортсмен Подмосковья одержал победу на первенстве Европы по боксу
Фото: [Федерация бокса России]
Подмосковный спортсмен Сергей Курочкин занял первое место на первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, которое проходит с 3 по 11 октября в Будве (Черногория). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В финале ему удалось обыграть победителя второго полуфинального поединка в весовой категории до 80 кг Даниеля Серрано (Испания). Соревнования проходят в многофункциональном спортивном комплексе «Средиземноморский спортивный центр» в Будве, участниками стали более 470 спортсменов из 40 стран.
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