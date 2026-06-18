Подмосковный спортсмен завоевал медали чемпионата России по спортивному ориентированию спорта глухих

Подмосковный спортсмен Павел Новиков (областной Центр спортивной подготовки по паралимпийским видам спорта, Химки) стал серебряным и бронзовым призером на чемпионате России по спорту глухих в дисциплине спортивное ориентирование. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, он стал вторым в дисциплине кросс-лонг и третьим - в дисциплине кросс-классика. В общей сложности участниками состязаний стали более 50 сильнейших спортсменов со всей России. В программу вошли четыре дисциплины: кросс-классика, кросс-лонг, общий старт и командные соревнования.

Чемпионат России по спортивному ориентированию спорта глухих является одним из ключевых соревнований для сурдлимпийских спортсменов, его провели с 12 по 18 июня в Новоабзаково (Республика Башкортостан) в рамках федеральной программы «Спорт России».

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