Подмосковный стрелок стал серебряным призером на чемпионате мира по пулевой стрельбе среди юниоров

Подмосковный спортсмен Тимофей Алейников (СШОР по летним видам спорта, Домодедово) стал серебряным призером на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в Германии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров» среди юношей и показал результат 250,9 очка. На первом месте оказался представитель Индии, на третьем — норвежец.

Для 18-летнего Алейникова эта ступень пьедестала стала первым в карьере подиумом на юниорском чемпионате мира. Состязания проходят в городе Зуль (Германия) с 17 по 26 июня, их участниками стали более 800 стрелков из 70 стран.

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