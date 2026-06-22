Подмосковный тхэквондист стал бронзовым призером на клубном чемпионате Европы в Сараево

Подмосковный спортсмен Хабиб Магомедов (УОР № 1, Краснознаменск) стал бронзовым призером на клубном чемпионате Европы по тхэквондо (ВТФ) European Club championship, который прошел с 16 по 19 июня в Сараево (Босния и Герцеговина). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в весовой категории до 78 кг. Спортсмену удалось завоевать путевку на первенство Европы 2026 года среди юниоров и юниорок до 21 года.

Клубный чемпионат Европы по тхэквондо - это престижный международный старт. Каждый год на нем выступают сильнейшие юные спортсмены из стран Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.