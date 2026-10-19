Подмосковный центр крови провел выездную донорскую акцию для сотрудников онлайн-кинотеатра

Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию для сотрудников онлайн-кинотеатра. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Мероприятие прошло в офисе компании. В нем приняли участие более 30 сотрудников. В результате было собрано около 11 литров крови.

В число участников вошел разработчик BigData Максим. Для него эта донация стала первой.

«У меня был пример перед глазами — мой дядя, который регулярно сдает кровь и является Почетным донором России. Поэтому я решил, что нужно попробовать свои силы. Тем более выдалась удобная возможность: акция проходит прямо на работе. Все прошло достаточно комфортно. Так что причин останавливаться на одной донации нет — продолжу сдавать кровь дальше», — рассказал он.

В октябре центр крови Подмосковья проведет 29 выездных акций в 16 городских округах.

Акции по сбору крови и ее компонентов проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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