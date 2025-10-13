Подмосковный ЦУР «Бизнес» помог предпринимателям сэкономить более 33 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2025 года специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» помогли предприятиям сохранить инвестиционный портфель на сумму 33,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала года специалисты ЦУР «Бизнес» получили 7,6 тыс. обращений. Наиболее востребованной темой стали меры поддержки — 48% всех консультаций. На втором месте — открытие и ведение бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса. Экономический эффект от работы специалистов центра за 9 месяцев 2025 года составляет 5,3 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В общей сложности за все время работы в ЦУР «Бизнес» поступило 31,5 тыс. обращений, специалистам удалось отработать более 99% из них. В результате экономический эффект от работы центра составил 11,39 млрд рублей, размер сохраненных инвестиций — более 132,3 млрд.

Напомним, что обратиться в центр можно по номеру горячей линии 0150 или через Инвестиционный портал Подмосковья. Напомним, что поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

