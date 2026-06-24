Подмосковным сервисом «ВсеСети» с начала 2026 года воспользовались более 14 тыс. раз

С начала 2026 года подмосковным сервисом для электронного согласования при строительстве сетей «ВсеСети» воспользовались более 14 тыс. раз, он размещен на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнес» — «Земля» — «Инфраструктура и подключение». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С помощью сервиса пользователи могут согласовать инженерно-топографические планы, проектную и рабочую документацию для строительства, реконструкции линейных объектов. К нему подключили 190 ресурсоснабжающих организаций, Мособлкомлес, областные Минэкологии и Главное управление культурного наследия. Сроки согласования в регионе были сокращены с одного года до двух недель за счет круглосуточного доступа и параллельной обработки заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.