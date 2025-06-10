Подольск первым примет участие в Фестивале иллюзионного искусства «Маги в парках», который состоится в Подмосковье под руководством братьев Сафроновых. Организатором мероприятия выступает АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках фестиваля в августе и сентябре в семи парках региона будут проходить отборочные концерты участников. Мероприятие в подольском парке им. Талалихина станет первым. Выступления участников будут оценивать братья Сафроновы.

Принять участие могут профессиональные и начинающие иллюзионисты в трех возрастных категориях: от шести до 11 лет, от 12 до 17 лет, от 18 лет. Прием заявок ведется здесь до 20 июня.

Финалистов определят в трех направлениях: «Микромагия», «Сценическая магия» и «Иллюзионы». В сентябре они выступят на гала-концерте и поборются за главный приз — возможность поучаствовать в шоу Сафроновых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о фестивалях и выставках, которые пройдут в округах в рамках программы «Лето в Подмосковье».