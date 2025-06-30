Подольские спортсмены получили бронзовую медаль на первенстве ЦФО по пляжному волейболу

Спортсмены из подольской школы олимпийского резерва «Пахра» завоевали бронзовую медаль на первенстве ЦФО по пляжному волейболу среди юношей до 17 лет.

В Подмосковье до этого прошло масштабное мероприятие «Все за спорт». Его участниками стали свыше 12 тыс. человек, отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Соревнования по волейболу прошли в Рязани. За победу в них боролись 19 команд. Представители Подольска в матче за третье место обыграли команду Долгопрудного со счетом 2:0. Теперь спортсмены смогут принять участие в финале Первенства России в этой возрастной категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обеспечить чистоту и безопасность на пляжах региона.