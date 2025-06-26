Подольские творческие коллективы подтвердили звание образцовых
Коллективы ДК «Октябрь» Подольска подтвердили звание образцовых
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Творческие коллективы подольского ДК «Октябрь» подтвердили звание образцовых. Это цирковой коллектив «Браво», музыкально-хоровая студия «Радуга», балетная студия «Синяя птица» и театральная студия «Вечерний звон».
Также распоряжением Министерства культуры и туризма Московской области почетное звание получил центр танцевального спорта «Славянская слобода», а студия «Синяя птица» вошла в число лучших хореографических коллективов региона.
Звания образцовый удостаиваются детские творческие коллективы, которые достигли высокого уровня мастерства и регулярно демонстрируют свои достижения.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей на фестиваль П. И. Чайковского.