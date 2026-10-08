Пользователи посетили портал «Библиотеки Подмосковья» более 300 тыс. раз

С начала 2026 года портал «Библиотеки Подмосковья» собрал свыше 309,7 тыс. посетителей, при этом 58 тыс. посещений зафиксировано в сентябре. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На платформе «Библиотеки Подмосковья» пользователи могут забронировать книги онлайн, оформить единый читательский билет для доступа во все библиотеки региона. Кроме того, там можно привязать к профилю социальную карту или «Стрелку» и получить по ним книги, а также узнать о событиях и мероприятиях в библиотеках региона.

Узнать подробнее о мероприятиях можно на портале в разделе «События» и «Системное расписание».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.