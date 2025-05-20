Порядка 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили мероприятия акции «Ночь музеев»

Около 10 тыс. жителей и гостей Подмосковья посетили государственные музей в рамках Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь музеев», которая прошла в минувшие выходные, 17 и 18 мая. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Одним из самых популярных стал музей-заповедник А. С. Пушкина, его посетили более 3,3 тыс. человек. Для них подготовили интерактивно-мистический спектакль «В гостях у Пиковой дамы» в интерьерах ночного Вяземского дворца. В числе популярных также оказались музей «Новый Иерусалим», Серпуховский историко-художественный музей, музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.