Порядка 22 тыс. заявлений на уведомление о планируемом строительстве дома подано в Подмосковье онлайн

В Московской области набирает популярность электронный формат взаимодействия с властями в сфере индивидуального жилищного строительства: с начала года жители региона подали около 22 тыс. онлайн‐заявлений на уведомление о планируемом строительстве дома. Речь идет о возведении объектов ИЖС либо садовых домов. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы упростить процесс для собственников, власти предусмотрели дополнительные инструменты. Так, еще до подачи уведомления можно проверить, есть ли ограничения на использование земельного участка, — для этого достаточно воспользоваться Геопорталом Подмосковья. Такая предварительная проверка помогает заранее учесть возможные нюансы и избежать сложностей на дальнейших этапах.

Получить услугу можно несколькими удобными способами. Основной вариант — региональный портал госуслуг: нужно зайти в раздел «Земля», далее — в подраздел «Строительство». Кроме того, подать уведомление можно через мобильное приложение «Добродел».

Сервис позволяет не только заявить о планируемом строительстве, но и оформить изменения параметров уже заявленного проекта либо уведомить о реконструкции объекта ИЖС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.