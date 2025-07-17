Порядка 300 фермеров примут участие в Сырном фестивале в Истре

В Истре состоится масштабный Сырный фестиваль, участниками которого станут порядка 300 фермеров со всей страны, в том числе 75 из Подмосковья. О мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фестивале будут представлены всевозможные виды сыров, молочная, мясная и рыбная продукция, мед, ягоды, грибы, травяные чаи, а также товары около 25 представителей виноделен и предприятий народных художественных промыслов.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится Сырный чемпионат России. Оценивать сыры будут международные и российские профессионалы сыродельной отрасли. Принять участие в состязании могут все желающие производители молочной продукции. Подать заявку можно здесь до 31 июля.

С 2021 года Подмосковье является лидером в стране по производству сыра. В 2024 году в регионе было произведено более 173 тыс. тонн этой продукции. В 2025-м объем производства планируется увеличить на 3,3 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что компания «H&N» расширит производство молочной продукции в регионе.