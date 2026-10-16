После ремонта канализационно-насосной станции в Рузе качество водоотведения улучшится для 16 тыс. жителей. О ходе работ рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Объект ремонтируют в рамках госпрограммы и в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Средства выделены из регионального и муниципального бюджетов.

На площадке уже полностью смонтировали кровлю основного здания станции. Близятся к завершению работы по внутренней отделке помещений и закрытию внешнего контура здания.

В ближайших планах — замена оборудования и внутренних сетей, монтаж лестниц и площадок, устройство отопления и вентиляции, электромонтажные работы и автоматизация.

Также построят временную станцию, на которую переключат стоки на период обновления основной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье подключили к теплу более 80% многоквартирных домов.