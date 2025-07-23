После вмешательства прокуратуры в Балашихе переселили в новую квартиру семью из аварийного дома

В Балашихе после вмешательства прокуратуры переселили в новую квартиру семью, проживавшую в аварийном доме. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Так, в многоквартирном доме в микрорайоне Саввино проживала по договору социального найма женщина с несовершеннолетним ребенком. В 2023 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Несмотря на это, семью так и не расселили.

Городская прокуратура Балашихи внесла представление в адрес главы городского округа о незамедлительном устранении нарушений закона. В результате семью переселили в новую квартиру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе по госпрограмме с 2019 года расселили почти 28 тыс. семей из аварийных домов.