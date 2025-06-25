Празднование Дня молодежи пройдет в парках Подмосковья

Масштабное празднование Дня молодежи пройдет в подмосковных парках. О программе мероприятий рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Общеобластное мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк» состоится 28 июня более чем в 65 парках региона. Жителей и гостей области ждут спортивные мероприятия, выступления творческих коллективов, квесты и игры.

К примеру, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске можно будет посетить творческие мастер-классы, занятия йогой и танцами, а также поиграть в настольные игры. Кроме того, в программе пенная вечеринка и кинопоказ под открытым небом.

В парке культуры, спорта и отдыха в Одинцово состоятся профтестирование, занятия по программированию, встречи с участниками СВО и молодыми предпринимателями. Также пройдут мастер-классы, VR-игры, спортивные тренировки, Stand Up шоу, выступления барабанщиков, дискотека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этим летом в регионе планируется провести множество выставок и фестивалей.