Председатель Мособлдумы поздравил с 8 Марта вдову погибшего участника СВО в Балашихе

Муж Анастасии Александр погиб в августе 2022 года. Когда ВСУ открыли огонь по одному из жилых районов Изюма, он закрыл мирных жителей, пожертвовав собой. Боец был удостоен звания Героя РФ и посмертно награжден медалью «За отвагу».

«Остаться один на один с бытом и со всеми проблемами — действительно трудно. Мы стараемся заботиться обо всех семьях наших погибших парней. Чтобы они понимали, что не одни. И их всегда и во всем обязательно поддержат», – отметил Брынцалов.

Анастасия живет с тремя дочерьми в частном доме. У семьи также три собаки. Женщина отметила, что в случае, если семье требуется какая-либо помощь, на запрос оперативно реагируют и решают вопрос в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что Брынцалов поздравил с наступающим праздником сотрудниц госпиталя Росгвардии.