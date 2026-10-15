Представитель Подмосковья стал бронзовым призером чемпионата России по кольцевым гонкам

Представитель Подмосковья стал призером чемпионата России по кольцевым гонкам

Официально

Фото: [GTE RT]

Представитель Подмосковья Андрей Масленников (Королев) занял третье место на чемпионате России по кольцевым гонкам 2026 года, он выступал за команду GTE RT. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Решающий этап чемпионата прошел с 9 по 11 октября на автодроме Moscow Raceway в Волоколамском округе, по итогам сезона спортсмен завоевал бронзовую награду. Состязания провели в рамках Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), они являются одним из главных соревнований отечественного автоспорта. Финал сезона 2026 года собрал на трассе порядка 100 пилотов.

Чемпионат проходил в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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Министерство физической культуры и спорта Московской области
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