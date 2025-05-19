Природоохранная прокуратура Подмосковья изъяла из незаконного владения участки в береговой полосе реки Камарихи

Дмитровский городской суд постановил изъять часть земельного участка, расположенного в акватории и береговой полосе реки Камарихи, площадью более 8,8 тыс. кв. м из незаконного владения, соответствующий иск подал межрайонный природоохранный прокурор Московской области после выявления нарушений водного и земельного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Московской области.