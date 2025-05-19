Природоохранная прокуратура Подмосковья изъяла из незаконного владения участки в береговой полосе реки Камарихи
Прокуратура: участок берега реки Камарихи изъяли из незаконного владения в МО
Фото: [Прокуратура Московской области]
Дмитровский городской суд постановил изъять часть земельного участка, расположенного в акватории и береговой полосе реки Камарихи, площадью более 8,8 тыс. кв. м из незаконного владения, соответствующий иск подал межрайонный природоохранный прокурор Московской области после выявления нарушений водного и земельного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, участок категории «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «для дачного строительства» пересекал границы акватории и двадцатиметровой береговой полосы водного объекта. Собственниками являются два физических лица.
Исковое заявление прокурора судом признано обоснованным и удовлетворено, исполнение судебного акта контролируют в межрайонной природоохранной прокуратуре.
*Желтым цветом на карте выделен участок, возвращенный в собственность государства.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.