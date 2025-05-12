В Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений

По итогам четырех месяцев 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 23,9 тыс. преступления (+0,3%). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Так, в общественных местах было совершено более 4,3 тыс. преступлений (-8,4%). Еще более 5 тыс. из общего числа пришлось на лица, ранее совершавшие преступления (-14,8%), почти 2 тыс. — лица в состоянии опьянения (-12,2%). Число случаев, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 22,3% (свыше 6,6 тыс.).

В ведомстве уточнили, что в регионе зафиксировали 66 хулиганств, 43 разбойных нападения, 244 грабежа, 4,49 тыс. мошенничеств, более 4,8 тыс. краж, более 3,5 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Установлено 297 (+7,6%) фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), в том числе 110 со смертельным исходом (+31%)», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.