Проекты из Коломны, Красногорска и Павловского Посада получили гранты Президентского фонда культурных инициатив

Три подмосковных проекта из Коломны, Красногорска и Павловского Посада вошли в число получателей грантов Президентского фонда культурных инициатив. О планах по их реализации рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Коломна представила проект центральной библиотеки «Пильняк и Коломна. Лаборатория впечатлений». Он посвящен писателю Борису Пильняку и его связи с подмосковным городом. При реализации планируется использовать письма автора и ароматические ассоциации.

От Красногорска поступил проект Центра развития гусельного искусства «Купина» имени Л. Я. Жук «Этно-спектакль Слово о полку Игореве». Постановка приурочена к Году защитника Отечества и состоится в декабре.

В Павловском Посаде реализуют проект фестиваля швейного ремесла «ТекСТИЛЬный ПОСАД», который был разработан музеем «Княжий двор». Провести его планируется в сентябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, какие мероприятия будут проходить в регионе в рамках проекта «Лето в Подмосковье».