Профессиональный колледж откроют в индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе
На базе индустриального парка «Титан» создадут профессиональный колледж
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Профессиональный колледж откроют в индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«С начала следующего учебного года на площадке индустриального парка «Титан» в Ленинском г.о. планируется открыть колледж. В «Титане» уже работают компании, занятые разработкой и производством робототехники. Они готовы предоставить студентам площадки для практики», - рассказала она в рамках рабочей поездки в Китай в составе делегации Подмосковья.
Зиновьева отметила, что создание колледжа на базе индустриального парка позволит готовить необходимые кадры. Выпускники смогут трудоустраиваться сразу после окончания обучения.
В рамках поездки Зиновьева посетила Шанхайский профессиональный колледж науки и технологий. В учреждении готовят студентов по 14 инженерным специальностям.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приехал на Китайскую международную промышленную выставку CIIF в Шанхае.