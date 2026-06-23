Профилактическая акция по безопасности стартовала на железнодорожных переездах Подмосковья
Акцию по безопасности запустили на ж/д переездах МЖД
Фото: [МЖД]
Профилактическая акция по безопасности «Внимание, переезд!» стартовала на железнодорожных переездах МЖД в столичном регионе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
В рамках акции железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции проводят с автомобилистами профилактические беседы и призывают их соблюдать ПДД, не выезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме.
С начала 2026 года на переездах МЖД произошло 19 ДТП. Это на 3 инцидента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во всех случаях причиной стало грубое нарушение водителями ПДД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути.