Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве новых переходов через железнодорожные пути

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Это современные разноуровневые переходы, которые в 2026 году возводятся в двух округах.

Так, два перехода строятся в Одинцово между станциями Немчиновка и Сколково и возле пересечения Баковской и Вокзальной улиц. Их сдадут до конца года.

Третий переход возводится на станции Подлипки-Дачные в Королеве. Он свяжет Завокзальный, Юбилейный и Центральный районы от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Его откроют в 2027-м.

Помимо этого, было завершено проектирование еще одного перехода на станции Удельная в Раменском.

«Все переходы будут крытые, с лифтами, пандусами, освещением и широкими проходами. Стараемся, чтобы удобно было для всех: мам с колясками, пожилых людей, маломобильных жителей», — отметил губернатор.

Он добавил, что с 2022 года в Подмосковье построили девять таких переходов. Места для их возведения выбирали на основе данных о числе несчастных случаев, интенсивности движения поездов, востребованности переходов пассажирами.

«В „Яндекс.Картах“ теперь при построении маршрута отображаются только безопасные пути через железную дорогу, чтобы люди не искали опасные тропы», — также рассказал губернатор.

Он добавил, что планируется устранить около 500 стихийных переходов и установить 150 камер и ограждения.

