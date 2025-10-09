Производитель косметики из Подмосковья продал продукцию на 7 млрд рублей

Подмосковный производитель косметики «Аравия» реализовал более 19 млн единиц продукции по итогам трех кварталов 2025 года, объем продаж превысил 7 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По сравнению с показателями 2024 года рост объема торговли составил 17,9% в денежном выражении и 24,2% в штучном измерении», — сказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Чаще всего компания продавала крем для лица, пенку для умывания и маску для лица. В общей сложности компания производит более 600 наименований косметических средств, до конца года в продажу поступят около 30 новинок. В ведомстве добавили, что в 2025 году она открыла новый завод в Протвино, в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса инвестировали 700 млн рублей.

