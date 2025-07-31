Прокуратура Балашихи проконтролирует установление причин возгорания в жилом доме на улице Флерова
Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в жилом доме в Балашихе
Фото: [t.me/mosoblproc]
Городская прокуратура Балашихи взяла на контроль установление причин и всех обстоятельств пожара, который произошел в доме на улице Флерова. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Возгорание произошло днем 31 июля. На указанной улице загорелся пятый этаж многоквартирного жилого дома. Всех жителей эвакуировали. Сейчас специалисты ликвидируют возгорание.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе выявляют лесные пожары, используя камеры видеонаблюдения, оснащенные ИИ.