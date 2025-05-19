Прокуратура начала проверку в связи с неоказанием помощи лосю, которого сбила машина в Истре
В Истре началась проверка после того, как автомобиль сбил лося
Фото: [Прокуратура МО]
Истринская городская прокуратура начала проверку в связи с неоказанием своевременной помощи лосю, которого сбил автомобиль. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 18 мая на седьмом километре дороги «„ММК“ Павловская Слобода — Нахабино». На участке легковой автомобиль сбил лося.
Животное серьезно пострадало, но специализированные службы не оказали ему своевременную помощь.
Прокуратура установит все обстоятельства случившегося. Если будут выявлены нарушения требований законодательства о животном мире, буду приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что природоохранная прокуратура Подмосковья изъяла из незаконного владения участки в береговой полосе реки Камарихи.