Прокуратура Подмосковья передала в суд дело о хищении 15 млн рублей на ремонте кладбищ

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств на сумму более 15 млн рублей, которое произошло при оказании услуг по содержанию и ремонту кладбищ. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

Следствие установило, что в 2016 году генеральный директор похоронного бюро организовал преступное сообщество. Участники привлекали индивидуальных предпринимателей с упрощенной системой налогообложения и руководителей юридических лиц для заключения муниципальных контрактов. В период до 2020 года участники группы совершили хищение более 15 млн рублей. Для этой цели они завышали стоимость и объем выполненных работ в рамках исполнения 33 муниципальных контрактов на оказание услуг по содержанию и ремонту кладбищ в Балашихе и Люберцах.

В отношении двух организаторов и четырех участников преступного сообщества утвердили обвинительное заключение, в зависимости от роли и степени участия их обвиняют по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направлено в Зеленоградский районный суд города Москвы. В прокуратуре уточнили, что один из участников преступного сообщества ранее был осужден тем же судом, другие — находятся в розыске.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.