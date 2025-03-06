Прокуратура Подмосковья взяла на контроль установление обстоятельств массового ДТП в Ступино

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств массового ДТП в Ступино. В результате аварии погиб один человек, еще трое получили травмы.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло утром 6 марта примерно на 73-м км трассы «М-4 Дон». На участке грузовой автомобиль столкнулся с тремя легковушками.

В результате на месте погибла пассажирка одного из авто. Трое получили травмы. В их числе 10-летний ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили, что с начала текущего года в регионе произошло 444 ДТП с погибшими и ранеными.