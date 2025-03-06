В Минтрансе Подмосковья рассказали об аварийности на дорогах региона
Минтранс: 444 ДТП с погибшими и ранеными зафиксировали в Подмосковье
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
С начала 2025 года на дорогах Подмосковья зафиксировали 444 ДТП с погибшими и ранеными, что на 3% больше в сравнении с показателем прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что за два месяца этого года в авариях погибли 99 человек, почти половина из которых — пешеходы. Чаще всего в феврале совершались наезды на граждан и столкновения.
«Для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными, в результате которого планируются мероприятия по обустройству дорог элементами безопасности», — отметили в сообщении.
Помимо этого, сотрудники областной Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия и рейды, направленные на профилактику аварий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.