В Минтрансе Подмосковья рассказали об аварийности на дорогах региона

С начала 2025 года на дорогах Подмосковья зафиксировали 444 ДТП с погибшими и ранеными, что на 3% больше в сравнении с показателем прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что за два месяца этого года в авариях погибли 99 человек, почти половина из которых — пешеходы. Чаще всего в феврале совершались наезды на граждан и столкновения.

«Для повышения безопасности на дорогах Московской области проводится анализ каждого ДТП с погибшими и ранеными, в результате которого планируются мероприятия по обустройству дорог элементами безопасности», — отметили в сообщении.

Помимо этого, сотрудники областной Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия и рейды, направленные на профилактику аварий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.