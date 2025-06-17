Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара в Королеве с пятью жертвами

Прокуратура города Королева проконтролирует установление обстоятельств пожара в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел во вторник, 17 июня, примерно в 04:20 в одной из квартир, расположенной на четвертом этаже дома на улице Корсакова. Жертвами стали трое взрослых и двое детей в возрасте трех и семи лет.

Согласно предварительной информации, к хозяйке квартиры приехали племянница с мужем и ребенком, а также подруга с ребенком. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрической сети, точно ее смогут установить по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.