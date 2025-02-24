Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели двух подростков в Балашихе

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели двух подростков в Балашихе. Тела мальчиков нашли вечером 23 февраля.

Примерно в 8 часов вечера в легковом автомобиле, который находился в гараже на улице 40 лет Победы, были обнаружены тела двух подростков в возрасте 15 лет. Видимых признаков насильственной смерти специалисты не зафиксировали.

Возле машины без сознания находилась мать одного из мальчиков, которая ранее отправилась на поиски детей. Жительницу госпитализировали.

По предварительным данным, причиной смерти подростков могло стать отравление угарным газом вследствие работы двигателя автомобиля.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Шаховской малолетний ребенок-инвалид погиб в результате отравления угарным газом. Инцидент произошел в деревне Волочаново.